Генпрокуратуру РФ умоляют прекратить нелегальные митинги либералов в Москве

16.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Несмотря на ненастную дождливую погоду, координатор патриотической общественной организации SERB Гоша Тарасевич в пятницу посетил приёмную Генеральной прокуратуры РФ в Москве, чтобы лично зарегистрировать обращение с требованием пресечь дальнейшее проведение несанкционированных акций у посольства Белоруссии, где оскорбляется руководство союзного государства, а среди участников – преимущественно граждане РФ либеральных взглядов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы пришли подавать заявления на имя генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело по фактам нарушения Федерального закона о проведении массовых пикетов возле посольства Белоруссии. Закон нарушают определённые оппозиционные силы, их называют «либералы». Мы обращались и в аппарат президента, обращались и в мэрию, вчера подавали в Следственный комитет», – рассказал активист прямо перед входом в приёмную.

«Мы подавали уже заявления в МВД России, подавали заявления в Басманное отделение полиции, на подведомственной территории которого находится посольство Белоруссии, но нигде не получили ответа, вообще! Мы просим возбудить уголовное дело по факту нарушения и пресечь незаконные действия либерастов», – добавил Тарасевич.

По его словам, события в Белоруссии – лишь предлог, целью организаторов является раскачка ситуации и аналогичные беспорядки, но уже в самой Москве.

«Они хотят майдана, они хотят устроить майдан в России, это для них предлог, предлог выходить на незаконные массовые, несанкционированные, несогласованные мероприятия.

Некоторые говорят: «да их не так много, зачем вы против них выходите?». Но дело в том, что они учатся консолидировать народ, и они отсеивают нерешительных, а возле них собираются радикальные», – сказал координатор SERB.

Он прокомментировал сообщения о том, что акции либералов в Москве координируются Западом, в частности, раньше в Совфеде заявляли о причастности к поддержке нелегальных протестов американской корпорации Rand – аналитической структуры Госдепа, занимающейся подрывной деятельностью против РФ.

«Я думаю, что за ними стоит Госдеп, ниточки тянутся из Америки. О «Rand Corporation» слышал, но не видел», – сказал Тарасевич.

Рулёв рассказал, что подача обращения в Генпрокуратуру оказалась хлопотным мероприятием – гостей сначала провели через рамку металлоискателя, затем еще водили по телу специальным прибором, заставили оставить у охраны все личные вещи, потом провели на второй этаж, где располагались служебные кабинеты руководства генпрокуратуры.

«Вышла строгая женщина в прокурорских погонах (это когда на погонах нарисованы щиты с мечами) и предложила нам опять спуститься вниз и бросить наши бумаги в специальную урну для этих самых жалоб и обращений. Когда же мы возразили, что пришли к Генеральному прокурору, полковник-прокурор стал объяснять и заверять нас в чрезвычайной опасности распространяемой по Москве коронавирусной инфекции.

Через час с хвостиком Гошу Тарасевича всё же принял прокурор, правда, это был совсем не генеральный, но печать на втором экземпляре «челобитной» всё же поставил и, пожелав всех благ, призвал ждать ответа», – рассказал Рулёв.