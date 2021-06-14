«Это не президент! Я бы сказала, кто он» – киевляне заявили, что не верят Зеленскому

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское правительство внедрено во власть иностранцами для того, чтобы продвигать западные интересы в стране.

Соответствующее видео опубликовали в эфире телеканала «Первый независимый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе социологического опроса респонденты высказали единое мнение о том, что на Украине властью цинично нарушаются Конституция и законы.

«По моему мнению, нынешняя власть не придерживается ни законов, ни Конституции Украины, и не собирается их придерживаться. Для этого они и поставлены иностранцами. В первую очередь, нарушение — это открытие рынка земли. Уважаемые сограждане, нам конец!», – отметил один из опрошенных.

«По Конституции было положено провести референдум, а его не было. Право на свободу вероисповедания, в эти вещи государство не должно вмешиваться», – сказал другой респондент. «Конституционные права нарушаются. После 2014 года власть становиться всё хуже и хуже. Зеленского нельзя назвать гарантом Конституции, он справляется только с тем, что ему говорят делать в Госдепе США», – прозвучало мнение. «В конституции написано, что у нас всё бесплатное, но, по сути, сегодня у нас платное всё, медицина и так далее. Если посмотреть с этой точки зрения, то Конституция не выполняется», «Если бы Зеленский выполнил то, что обещал на выборах – да, а так, он отказался от своих идеалов», «Зеленский – не президент! Я бы сказала, кто он…», – жаловались на власть участники опроса.