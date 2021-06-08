Зеленский ограбил украинских детей, отдав госнедра в руки иностранцев

08.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Отвергнутый Байденом Владимир Зеленский продолжает играть в «слугу народа» и делать популистские заявления. На псевдофоруме «Украина 30. Экология» он объявил, что каждый украинский ребёнок будет получать процент от добычи недр. В этой связи назрел вопрос: есть ли ещё в «незалежной» богатые недра, которые принадлежат Украине?

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Стараниями коррупционера Зеленского все ценные украинские земельные участки уже реализованы или же в ближайшее время будут проданы иностранным компаниям и гражданам.

Ещё до запуска рынка земли, в декабре 2020 года впервые в украинской истории прошёл электронный аукцион золотоносного Желтоводского участка в Днепропетровской области площадью 1000 га. Этот участок обладает доказанными запасами золота и ниобия, достаточными для промышленной добычи. Владельцем украинских недр, спущенных с молотка за 5,73 млн. грн., стал гражданин Турции.

В текущем году Государственной службой геологии и недр Украины проведено шесть (!) аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Проданы участки недр с залежами янтаря, глины, гранита, графита. Общая стоимость продажи трех янтароносных участков составила 12,41 млн грн. Также были проданы спецразрешения на добычу гранита за 10,28 млн грн и на добычу глины за 182 тыс. грн. Все украинские природные богатства стали собственностью иностранных бизнесменов.

Несмотря на то, что Украину разорили её чиновники, в ней всё же выявлены месторождения нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана, железа, марганца, титана, магния, меди, цинка, алюминия, золота, серебра, ртути, олова, циркония. Оценка их стоимости – порядка 8 триллионов долларов. Но украинские граждане могут даже не мечтать о своей причастности к национальным богатствам Украины – уже всё «поделено» их Зе-президентом.

Продавая украинские природные ресурсы, Зеленский превращает Украину в страну-пустышку. О каком проценте от добычи недр в пользу детей может балаболить Зеленский, если недра перестают быть украинской собственностью? Ни один украинский президент не работал во благо населения этой страны, но только амбициозный и маргинальный юморист Владимир Зеленский посягнул на святое – на природные ресурсы.

Напомню, что в своей предвыборной программе «слуга народа» обещал создать финансовый паспорт украинца, то есть счёт, на который гражданину до его 18-летия будут поступать государственные средства от продажи полезных ископаемых. Подчеркну, – полезных ископаемых, а не тех участков, где хранятся залежи ресурсов, которые со скоростью света уходят с Зе-молотка.

Говоря об украинских детях и их «экономическом паспорте», Зе-болтуну стоит уделить внимание системе образования Украины, которая его усилиями разрушена. Через пару лет благодаря образовательной реформе в школах «незалежной» не останется 10-11 классов, а полное среднее образование смогут получить только избранные. Это приведёт к усилению безграмотности в стране, чего, собственно, и добивается Зе-гарант. Кроме того, украинские школьники и воспитанники детских садов лишены даже минимальной государственной поддержки: за их питание в школах и дошкольных учреждениях немалые суммы ежемесячно платят родители. На горячее питание детей у постмайданного руководства «европейской» Украины денег нет. В это же время в детских садах и школах (для учащихся 1-4 классов) обстреливаемой ВФУ Донецкой Народной Республики питание бесплатное, качественное и сбалансированное. Потому что дети – главная ценность Донбасса.

А Зеленский просто обворовывает Украину и кормит пустыми обещаниями не только совершеннолетних украинцев, но даже детей, будущее которых – под большим Зе-вопросом…