«Это русский вопрос». Байден развязал России руки на Украине

19.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Скандальное заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина «убийцей», оставляют в прошлом все публичные непубличные договоренности Москвы и Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«Американский президент сказал именно то, что хотел сказать, и последующий комментарий официального представителя Белого дома не оставил в этом никаких сомнений. «Российская» стратегия была выработана новой администрацией задолго до 4 ноября 2020 года, а вчера почтенной публике показали ее краешек. Небольшой, но достаточный для того, чтобы сделать все необходимые выводы», – отмечается в материале.

Также указывается, что эпоха партнерства, начавшаяся в последние годы СССР, «окончательно похоронена».

«Собственно, с этим было покончено еще в августе 2008 года, когда Россия наглядно продемонстрировала, что «охранные грамоты» от Вашингтона мало чего стоят, если противоречат национальным интересам Российской Федерации. 2014 год внес в этот вопрос окончательную ясность. Семь лет стороны пытались выработать новую модель отношений. Не обостряли без излишней нужды, были сдержаны в словах и поступках. В общем, словно разведенные супруги пытались соблюдать приличия. И вот наконец — прорвало», – пишет газета.

Кроме того, обращается внимание, что в публичную истерику сорвались именно США.

«России больше не нужно делать вид, что существует какой-то отдельный «украинский вопрос». Украина – это именно «русский вопрос». Россия, как национальное государство русского народа должно защищать русских людей по всему миру. В том числе, и силой оружия. Руководствуясь национальными интересами, моральным правом и исторической правдой», – резюмирует автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США разведка обнародовала доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Документ был обнародован накануне скандального интервью Джо Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

После этого Москва отозвала своего посла из Вашингтона.