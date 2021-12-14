«Это страшные деньги» – эксперт уличил Зеленского в организации крупной финансовой аферы

Новости Украины

Создание президентом Украины Владимиром Зеленским «Фонда будущих поколений» является крупной финансовой аферой, которая обеспечит ему огромный денежный резерв в случае возникновения личных неприятностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политический консультант Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Некоторые инициативы Зеленского проходят на грани закона, к примеру, экономический паспорт, когда дети, рождённые в 2019 году, будут иметь преференцию по отношению к другим гражданам Украины, и не только к детям, рождённым в 2018 году. Но мы ещё в работоспособном возрасте, а возьмём восьмидесятилетних женщин, почему им не принадлежат эти выплаты? Почему она не получит эту копейку, которая для неё будет витальной. Меня беспокоит этот фонд, выплаты из которого начнутся только в 2036 году, а судьба этих денег до 2036 года? Это страшные деньги. Если мы возьмём США, там очень большой контроль за пенсионным фондом, потому что это большое искушение, когда у тебя огромное количество денег, и ты имеешь право ими распоряжаться, а потом можно и обанкротиться», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что Зеленский под видом пенсионного фонда пытается сформировать «финансовую подушку», с которой он убежит в случае неприятностей.

«В 2036 году начнутся выплаты, серьёзно? А что будет с этими деньгами до этого? Будут управлять этими деньгами, а кто ими будет управлять? У нас нет фондового рынка, что это за афера? Я как человек, который обязан не верить власти напрямую, говорю: не кажется ли вам, что это «финансовая подушка», как резерв на случай проигрыша, эти деньги просто уйдут в один момент. Я уже не говорю о конституционных правах, это сегрегация, разделение людей на группы», – заключил Грановский.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский является любителем расслабиться, употребляя тяжелые наркотики.

Кроме того, в Киеве отметили, что большинство украинцев не доверяют киевской власти и той информации, которую руководство сообщает о ситуации в стране.