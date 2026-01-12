«Это вопрос месяцев», – Арестович посрамил прогнозы Келлога о Славянске

Анатолий Лапин.  
12.01.2026 10:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 688
 
Освобождение Краматорска и Славянска российской армией – дело нескольких месяцев.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Константиновке российские войска уже устойчиво больше недели находятся. Это разрозненные группы, но их уже не выбить, и падение города не за горами, а это уже там только Дружковка, Краматорск, Славянск с южного направления, трасса перерезается от Покровска.

Еще будет вопрос, куда пойдут российские силы от Покровска, не двинутся ли они на север, окружая Славянск и Краматорск чисто с востока.

Северск, Часов Яр – это одно оперативное направление, в котором наши войска удерживают оборону, но там есть явно успехи российских сил. И они, так или иначе, формируют оперативные балконы с юга и с востока для проведения Краматорско-Славянской наступательной операции.

Это не быстрое дело, это только формирующие операции, и это вопрос месяцев при наличии того же снабжения, что и было», – заявил Арестович.

Недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог накануне уверял, что Запад не допустит занятие Владимиром Путиным всего Донбасса.

«Я не думаю, что он их сможет взять с учетом укреплений. У них нет достаточных резервов для этого», – заявил Келлог.

