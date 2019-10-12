ЕС недоволен политикой США на Западных Балканах

12.10.2019, Ольга Козаченко

После завершения избирательной кампании и выборов в Косово обстановка в регионе не стала более спокойной.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США продолжают динамичное возвращение на Западные Балканы. Сначала спецпредставителем по региону с широкими полномочиями и большим портфелем задач был назначен Мэтью Палмер. Накануне выборов с исключительной миссией добиться возобновления диалога Белграда и Приштины его усилили Ричардом Гренеллом — также в статусе спецпредставителя, задача которого состоит не только в возобновлении переговоров, но и получении согласия от Косово и Сербии на размен территориями», – отмечается в публикации.

«Вашингтон, похоже, демонстрирует, что без него проблему отношений Косово и Сербии не решить. Что вызывает недовольство в ЕС и в первую очередь в ФРГ. Будущий шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший о повышенном внимании к Западным Балканам в целом, первый свой визит собирается нанести в Приштину, чтобы оценить ситуацию на месте. Становится ясно, что 13-дневная избирательная кампания в Косово и досрочные выборы не сделали обстановку в Косово и регионе более спокойной», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по итогам выборов в Косово власть будут формировать антисербские радикалы.

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