Противник независимости Каталонии вплотную займется Косово

10.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Испанец Жозеп Борель, которого прочат в министры иностранных дел Евросоюза, заявил, выступая в Европарламенте, что свой первый визит в этом статусе нанесет в столицу непризнанного Косово Приштину.

Это удивило многих, потому что Борель не просто из Испании, которая не признала Косово. Он из Барселоны и при этом является категорическим противником независимости Каталонии и вообще любого сепаратизма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас есть разногласия по поводу признания, но ясно одно: Косово и Сербия должны договориться. Я сделаю всё, чтобы решить этот вопрос в первоочередном порядке. Поэтому первым делом я отправлюсь в Приштину», – заявил Борель.

По мнению нового главы европейской дипломатии, для продления переговоров Косово должно отменить пошлины на сербские товары, а Сербия должна «максимально погрузиться в глубокий и искренний диалог».

«Переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной продолжаются слишком долго, и нельзя позволить, чтобы это и впредь было так: нужно приложить максимум усилий, чтобы соглашение было достигнуто в обозримом будущем», – отметил он.

По мнению политика, Евросоюз не может быть «геостратегической силой», пока он не решит проблемы в своем непосредственном окружении.

«Если Китай, Индия и Россия не признают Косово, Косово не будет государством. Поэтому нам необходимо работать над созданием условий для продления переговоров», — сказал Боррель.

Ожидается, что Боррель вступит в должность с 1 ноября, чтобы заменить министра иностранных дел ЕС Федерику Могерини, сообщило агентство Tanjug. С избранием испанского политика министром иностранных дел ЕС процесс переговоров и нормализации отношений между Белградом и Приштиной впервые получит крупного посредника из страны, которая не признает независимость Косово.