В Косово прошли досрочные выборы

07.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В захваченном албанскими сепаратистами крае Косово и Метохия сегодня были проведены внеочередные выборы в местный «парламент». В голосовании участвовали 1,9 миллионов избирателей. Участки закрылись в 19.00 по местному времени.

В парламенте ложного государства – 120 депутатских мест, 20 из которых должны заполнить представители нацменьшинств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

ЦИК Косова объявила предварительные результаты на основании 14% обработанных бюллетеней.

Согласно объявленным результатам, лидирует партия «Демократический союз Косово – ДСК», лидером которого является бывший премьер-министр Иса Мустафа, ярый сторонник независимости края, набрав 22,11% голосов. На втором месте находится «Демократическая партия Косово – ДПК» Кадри Весели с 20,79% голосов, за ними следует «Самоопределение» Альбина Курти с 17,79% голосов.

«Сербский список» набрал 14,3% голосов в крае. Однако, в сербских анклавах эта партия является абсолютным лидером, получив 98,07% голосов.

В Северной Косовской Митровице оппозиционный официальному Белграду прозападный «Союз за Косово» Рады Трайкович набрал всего 51 голос.

«Альянс за будущее Косово», который возглавляет бывший премьер и боевик Рамуш Харадинай, на основании предварительных результатов, видимо, не пользуется доверием избирателей, так как получил всего 10% голосов. Харадинай первым появился на пресс-конференции и, согласно телеканалу «Клан Косова», косвенно признал поражение.

«Альянс» добился лучшего результата, чем раньше, но на данный момент сложно говорить о точном результате», – заявил Харадинай. Телеканал отмечает, что до дня голосования Харадинай считал свою политсилу лидером гонки.

Директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич отметил высокую явку в сербских анклавах.

«Сербский список» и Сербия могут гордиться нашим народом, который борется в тяжелых условиях. Албанская сторона пыталась нам помешать разными способами. Все были и все еще остаются против нас»,- заявил Джурич телевидению «Pink».

Президент Сербии Александр Вучич также прокомментировал информацию, отметив, что «Сербский список» на этих парламентских выборах показал убедительный результат.

«Результаты выборов для меня неожиданные. Я участвовал во многих победах, а эта победа – одна из самых дорогих для меня», – отметил Вучич.

Глава сербского МИД и лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич заявил, что результаты сегодняшних выборов в крае являются «провалом ложного государства и части международного сообщества, которые хотели «своих» сербов в КиМ».

«Вопреки сильнейшему давлению и разным запретам Приштины, сербы в Косово и Метохии голосовали за Сербию, за единство со своей страной Сербией и ее руководством, во главе с президентом Александром Вучичем и правительством Сербии», – сказал Дачич агенству Танюг.

Выборы в крае не обошлись без инцидентов. По словам национального координатора по выборам Ляуры Пульи, в разных регионах Косово и Метохии было задержано 20 человек в связи с «нарушениями выборного процесса».