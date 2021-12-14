Ещё один город отказался переименоваться на украинский манер

14.12.2021  15:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Одесса, Политика, Украина
Новости Украины

Жители Южного Одесской области категорически не согласны переименовывать родной город в «Пивденное».

Об этом на брифинге в Верховной раде рассказал депутат Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Южного Одесской области категорически не согласны переименовывать родной город в «Пивденное». Об этом...

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«Наш языковой омбудсмен пан Креминь заявил, что мы должны переименовать целый ряд городов, которые, как ему кажется, имеют неправильные названия даже вне закона о декоммунизации. И в этот перечень попал город Южное. Пан Креминь хочет это «урегулирование географического названия» провести даже не через парламентский зал, а через заседание Кабмина. Жители города категорически против этого переименования.

При всём уважении к украинскому языку, город был основан и развивался как город Южное, не город «Пивденное». В городе родились тысячи наших граждан, позиционирующих себя именно гражданами Южного», – сказал Скорик.

Он рассказал, что активисты местных организаций передали три тысячи подписей за сохранение названия города Южное. Эти подписи депутат обещал передать премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

«Надеюсь, Кабмин прислушается к точке зрения жителей Южного. Если мы говорим о прямой демократии, если сейчас власть говорит о каких-то референдумах по глобальным вопросам, то, как назвать родной город, думаю, должны решать его жители. Эта ситуация не попадает под закон о декоммунизации. Фактически это самоуправство так называемого языкового омбудсмена. Надеемся, что власть примет сторону народа, а не зарвавшегося госслужащего», – заключил парламентарий.

Напомним, ранее «шпрехенфюрер» Тарас Креминь заявил о том, что переименование Арбузинки, Северодонецка, Южноукраинска, Надеждовки, Луча, Первомайска и многих других населённых пунктов объединит украинское общество, обеспечит государственное единство, независимость и территориальную целостность Украины.

Так, депутаты Первомайского горсовета обратились к Креминю с письмом, где указали, что отказываются переименовываться на украинский манер.

В то же время Волынский областной совет обратился к Верховной раде с просьбой о переименовании города Владимир-Волынский, получивший такое название в составе Российской империи, в город Владимир.



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