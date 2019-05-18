Еврейские лоббисты помогли Луценко купить расположение Трампа

18.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

В досрочном отзыве американского посла в Киеве Мари Йованович не последнюю роль сыграл визит визит генпрокурора Украины Юрия Луценко в США.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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Ссылаясь на окружение Луценко, издание указывает, что стремление «попасть в Америку» стало настоящим пунктиком генпрокурора, который невероятно завидовал главе МВД Украины Арсену Авакову, неоднократно приглашавшемуся в США, и ненавидел «американского любимчика» Артема Сытника, возглавляющего НАБУ.

При этом попытки Луценко встретиться с каким-нибудь высокопоставленным представителем США были безуспешны.

«И даже посол [США на Украине] Йованович пришла знакомиться с генпрокурором лишь спустя пару месяцев после своего прибытия в Украину, наладив до того связи уже со многими другими украинскими випами, что, как говорят, не на шутку задело главу ГПУ. С Йованович у Луценко не сложились отношения с первой встречи, и их взаимная антипатия тоже сыграла определенную роль в дальнейшей профессиональной судьбе посла», – отмечает еженедельник.

В итоге, утверждает издание в администрации президента Порошенко прибегли к методу «откровенной покупки расположения главы Белого дома преподнесением компромата на его соперника Байдена», после чего генпрокурор «с нескрываемым удовольствием бросился выполнять команду «фас».

«Еще до этого он долго и настойчиво искал выходы на Вашингтон, параллельно прилежно изучая английский. Удача подмигнула ему из-под кипы: через еврейских лоббистов Луценко, в конце концов, вышел на Джулиани. И встретившись с ним в январе, поведал ему все — что было и чего не было (и по Йованович, и по Бурисме, и по Байденам) — в надежде услышать, что будет. И, по его собственным рассказам друзьям и знакомым, немедленно был промежуточно вознагражден: набрав номер своего клиента, Джулиани якобы передал ему трубку, из которой раздался голос Трампа», – пишет ЗН.

Отметим, что бывший вице-президент США Байден планирует стать соперником Трампа на следующих выборах. При этом Байден был непосредственно причастен к увольнению с поста генпрокурора Украины Виктора Шокина. Сын же Байдена оказался в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма», против которой на Украине были закрыты уголовные дела.

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