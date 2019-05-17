Луценко попросил крышу у советника Трампа

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Генеральный прокурор Юрий Луценко втянул Украину во внутренние разборки США, чем опозорил не только себя и своё ведомство, но и всю страну.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать о циничной, абсолютно беспринципной, грязной попытке генерального прокурора Луценко удержаться на своей должности для того, чтобы не идти в отставку, потому что он политический банкрот, лишился любого кредита доверия. Он человек, который должен идти прочь с Генеральной прокуратуры и не позорить это кресло.

Но для того, чтобы это сохранить, он разыгрывает абсолютно подлый сценарий, втягивая всю Украину, как разменную монету, в американскую политическую кампанию по выборам президента. Он связался с одним из неофициальных советников президента США Джулиани, и предложил: «Ты меня здесь крышуй на Украине, поддерживай, дави на украинского вновь избранного президента Зеленского, я буду тут делать всё, что ты скажешь, чтобы помогать вам в американских выборах». Нас как футбольный мяч кинули на это поле, чтобы они в Америке разыгрывали эту карту перед выборами 2020 года», – сказал Лещенко.

Также политик не упустил возможности попиариться и потребовал от парламента лишить его депутатской неприкосновенности.

«Он и его заместитель Холодницкий за последние двое суток возбудили против меня два криминальных дела, пытаясь втянуть меня в это противостояние. Я требую от Луценко и от парламента: немедленно внесите постановление о снятие с меня депутатской неприкосновенности. Вызывайте меня на допросы, только не втягивайте всю Украину в этот позорный спектакль, который вы разыгрываете, чтобы не уходить с должностей, которые вам не принадлежат, потому что вы были наняты на работу народом», – добавил нардеп.

Напомним, накануне специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток народным депутатом Сергеем Лещенко.

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