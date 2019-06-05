Филарет пользуется лояльностью Коломойского

05.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Созданной из раскольников под патронатом Константинпольского патриархата ПЦУ усугубляется раскол.

Об этом заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко, мнение которого приводит «Независимая газета.

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По его словам, экс-глава так называемого «киевского патриархата» Филарет вступил в конфликт с интересами на Украине Константинополя и Госдепартамента США.

«Поэтому Филарет и был вынужден мириться с Епифанием. После ухода Порошенко Филарет хорошо прочувствовал смену политической конъюнктуры в стране. Он пользуется относительной лояльностью к себе со стороны Игоря Коломойского, а также некоторыми осложнениями между новым руководством Украины и администрацией США. Филарет демонстративно носит патриарший куколь и отказывается исполнять пункты томоса. К примеру, пункт о том, что зарубежную паству ПЦУ окормляет Константинополь, а не Киев. Это значит, что Филарет если поедет за рубеж, то как обычный турист. А ведь зарубежные визиты Филарета были значительной доходной статьей его личного бюджета», – отметил эксперт.

Он полагает, что раскол в ПЦУ – дело близкого будущего.

«Пока основным сдерживающим фактором дезинтеграции будет внешнее воздействие со стороны Константинополя и США. Но воздействие этого фактора сейчас также ограничено неопределенностью политических реалий Украины в преддверии парламентской кампании. Показательно, что раскол в ПЦУ произошел, как только Порошенко потерял власть.

Жизнь ПЦУ, политического проекта Порошенко под религиозной вывеской, можно было поддерживать только нарушением 35-й статьи Конституции Украины об отделении религии от государства, тотального контроля со стороны бывшего президента над украинскими СМИ и силового воздействия посредством парамилитарных формирований вроде неонацистов из «С14», – резюмировал Видишенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Филарет заявляет, что «киевский патриархат» продолжает существовать.

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