05.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Китай, Политика, США, Украина, Экономика
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Философ-майданщик объявил Китай врагом Украины

В условиях войны продажа украинского авиазавода «Мотор сич» партнёрам «агрессора» якобы является страшным преступлением, которым должен немедленно заняться СНБО.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Ukrlife TV» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся в состоянии войны. «Мотор сич» – явно стратегическое предприятие, которое производит, прежде всего, продукцию, важную для войны. В ситуации войны собственник принимает решение продать больше 50% акций стратегического предприятия партнёру нашего врага.

Китай ни разу в ООН не проголосовал за Украину, в лучшем случае он воздерживался. Китай ни разу не выказал поддержку Украине против России. Китай не имеет с нами стратегически важных отношений, он предпочитает со всеми работать исключительно в экономическом ключе. Что есть такого в нашей истории с Китаем, в модели наших отношений, что позволяет нам продавать ему часть стратегически важного предприятия? Ничего нет.

Это и есть то, что обязан был затрубить в виде тревоги СНБО, это его вопрос. Должно было быть созвано внеочередное заседание СНБО, и поставлен вопрос: какие предприятия на Украине являются стратегическими и не подлежат ни смене собственника, ни отчуждению акций в пользу третьих лиц в состоянии войны?», – призвал Дацюк.

Также, по его мнению, этим скандалом Владимир Зеленский открыто продемонстрировал, что страна находится под управлением США, чем унизил Украину.

«Об этом говорит только два источника – журналисты, которым не всё равно. И об этом говорят США, но в унизительной форме, в таком виде, что воочию обнаруживается внешнее управление. У Порошенко опыта было больше. Он сначала звонил в вашингтонский обком, потом принимал решения. У нынешнего президента нет столько опыта, он пока не понял, где находится центр внешнего управления, но ему, я думаю, это популярно объяснили, что он тут не волен.

К нему приехали и объяснили: «Смотри сюда, запоминай: «Мотор сич» китайцам не продаём, рынок земли не начинаем. Понял? Молодец, умный мальчик». То есть ситуация дошла до унизительной», – возмутился майданный философ.

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