Французы обеспечили прикрытие – русские заходят на Украину вопреки санкциям

03.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Запорожский автозавод возобновилось производство автомобилей российского бренда Lada, пишет украинское издание «Главком», ссылаясь на собственные источники.

«Похоже, для российского автомобильного бизнеса на Украине война закончилась. Крупнейший производитель автомобилей страны-агрессора – «АвтоВАЗ» – начал полномасштабное наступление на украинский рынок», – говорится в публикации.

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Официально ЗАЗ не подтвердил информацию о возобновлении производства русских машин, однако издание выяснило у украинских дилеров, что в Запорожье уже собрана пробная партия Lada Largus, которая поступила в продажу в автосалоны.

Дилеры предполагают, что на ЗАЗ также вскоре может быть организована сборка Vesta и XRay.

В 2011 году ВАЗ занимал около 10% рынка Украины, после Евромайдана доля снизилась до 2%, Киев ввел специальные пошлины на ввоз авто из РФ, а с 2020 года должен действовать полный запрет.

Однако, как сокрушаются авторы публикации, теперь русские автопроизводители действуют хитрее – Lada возвращается на украинский рынок как участник французской группы Renault.

«Скорее всего, россияне работают на перспективу. И рассчитывают на то, что украинцы в итоге вернутся к их марке – до 2012-го советская марка ВАЗ была самой популярной на Украине. К тому же, уже на три четверти французская Lada остается любимым брендом россиян. Так что в «АвтоВАЗе», наверное, не видят причин, почему бы не вернуть эту любовь и украинцам. Тем более, что сам Путин не устает напоминать, что «мы ж один народ», – пишет «Главком».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Эта идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

Также Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.

Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.