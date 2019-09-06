«Гаплык всему расследованию! Выпустили Москву из Гааги» – Львов истерит из-за Цемаха

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Освободив начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха, украинские власти фактически начали демонтаж Украины и расписались в собственной неполноценности.

К такому мнению пришли гости студии в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта история с обменом пленных – здесь как раз просматриваются мироощущенческие позиции Зеленского. Для него интерес России важнее интересов мира, потому что как раз этот злоумышленник, который причастен к сбиванию «Боинга», нидерландские следственные службы постоянно просили Украину: упаси Боже, не выдавайте его России, потому что тогда гаплык всему расследованию и вообще всему», – отметил львовский журналист Остап Дроздов.

«Как мы видим, нашим властям это неинтересно, они пошли на формулу – меняемся очень важными даже не для нас, а для мира свидетелями, на кого? В действительности, в числе тех, кого нам, наверное, и не вернут, будут как раз те моряки, которые и так, согласно международного права, должны быть у нас. Менять важных свидетелей на тех, кто и так должен быть нам возвращён – это, собственно, и есть неполноценность, о которой нужно говорить», – добавил Дроздов.

В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина заявила, что Украина фактически сняла с Москвы все обвинения.

«Если мы сегодня идём на такие обмены и такие переговоры с московской федерацией – я согласна, что она нам или не отдаст того, кого нужно отдать, не будет такого обмена пленными, который мы ждём, или возьмёт новых пленных и далее снова будет торговаться и требовать от Украины уступок!

Но что мы сегодня получим? Нас просил Европарламент не отдавать Москве конкретно этого преступника, нас просили Нидерланды. Мы понимаем, что он – ключевой свидетель в расследовании падения самолёта MH17. Мы сегодня не просто отпустили преступника, мы выпустили Москву из Гааги!» – возмутилась депутат.

Её коллега по фракции Николай Княжицкий и вовсе заявил о «стабилизации путинского режима» руками Украины.

«Мне кажется, Зеленский попросту начал демонтаж украинского государства и демонтаж украинской субъектности. Происходят трагические вещи: если говорить про Цемаха, потому что, действительно, наших узников и политзаключённых и заложников чрезвычайно жалко, потому что они ещё не на свободе. Помните ситуацию, когда сказали, что они уже якобы приедут, а потом появилась фамилия Цемаха. Обозреватели писали, что Путин просто играл, эту информацию запустил телеграмм-канал «Незыгарь», который является кремлёвским сливным бачком, а потом неразумные люди распространяли, потому что это была кремлёвская спецоперация. И тогда они говорят: они уже летят, но Цемаха нам отдайте. Зеленский испугался, а потом понял, что если он будет бояться, то последствия возможны не очень хорошие.

Освобождение Цемаха – это не просто неспособность осудить российскую агрессию или Путина, это невозможность наложить на Россию санкции, невозможность уничтожить ужасный режим нашего соседа и агрессора, и это фактически дело Локерби, когда весь мир сдержал Каддафи, который взорвал английский самолёт. Принудили его заплатить всем семьями, признали его вину и в конце концов его режим пал. Это фактически стабилизация путинского режима. Потому для Путина Цемах был настолько важен. То, что мы сейчас фактически согласились стабилизировать путинский режим – это ужасно», – причитал Княжицкий.

Напомним, что в июне 2019 года Цемах был похищен украинским спецслужбами в городе Снежное на территории ДНР и вывезен в Киев.

Вчера же коллегия Киевского апелляционного суда освободил его из-под стражи, изменив меру пресечения с безальтернативного ареста на личное обязательство.

При этом бывший пресс-секретарь СБУ заявил, что показания Цемаха не подтверждают украинскую версию по «Боингу».