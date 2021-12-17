Гармаш: РФ придет в Киев и Львов, будет управлять Украиной через Донбасс

17.12.2021  17:58 (Мск), 

Киев,

Вадим Москаленко.  
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

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Прямые переговоры Киева с ЛДНР приведут к гражданской войне по всей Украине, которая завершится развалом государства.

/p> Прямые переговоры Киева с ЛДНР приведут к гражданской войне по всей Украине, которая...

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил назначенный Киевом в Минскую ТКГ, бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия понимает, что если они признают республики Донбасса – это конец Минским соглашениям. Они надеются додавить Украину по Минским соглашениям, поэтому признание возможно только в случае, если Украина начнёт освобождать эту территорию военным путём. Россия действительно интегрирует Донбасс, в надежде впихнуть его в Украину в состоянии фактически российского региона, через который Москва надеется управлять всей Украиной», – сказал Гармаша.

Кроме того, он отметил, что прямые переговоры с Донецком и Луганском закончатся печально для Украины.

«Меня шокирует то, что даже молодые и умные не всегда понимают, почему мы не можем сесть и напрямую договориться с Донецком и Луганском. Я отвечаю, что проблема не в Донецке и Луганске, а в том, что если мы договоримся с ними, Россия будет ни при чем. Но если произойдёт так, то Россия будет управлять Украиной через Донбасс. Россия придёт в Киев и Львов, а это закончится либо гражданской войной, потому что ни Киев, ни Львов не захотят быть управляемыми Россией, либо это закончится распадом украинского государства, – заключил Гармаш.



Напомним, ранее в Москве отметили, что Россия может провести военную операцию на Украине в случае агрессии ВСУ против республик Донбасса и отказа от выполнения «Минских соглашений».

Кроме того, в Киеве заявили, что Украина выполнит Минские соглашения, если Россия и США договорятся об этом.

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