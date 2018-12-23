Генассамблея ООН выработала очередной рулон туалетной бумаги по Крыму

23.12.2018, Симферополь, Алексндр Ростовцев

Антироссийский пул во главе со США, окопавшийся в ООН, с энтузиазмом взялся за выполнение годового плана по принятию резолюций в отношении Крыма.

Всего неделю назад, Генассамблея ООН, понукаемая лучшими друзьями бандеровцев, приняла резолюцию о «милитаризации Крыма», воспринятую в России, как залетевшую в дом среди зимы надоедливую муху.

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20 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «о нарушении прав человека в Крыму», состряпанную в Киеве и выставленную на голосование антироссийским лобби.

В документе «настоятельно призывают» Россию выполнить 12 пунктов рекомендаций, чтобы «положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

Одним из наиболее смачных моментов в документе является феерическое сравнение «режиссёра» Сенцова и «хизба» Куку с Нельсоном Манделой и бирманкой Аун Сан Су Чжи. Человеколюбивые бандеровцы даже выдвигают требование – применить к террористу Сенцову и экстремисту Куку «Правила Нельсона Манделы», согласно которому ушлёпки получили бы возможность встречаться с иностранными СМИ и политотой вместо шитья рабочих рукавиц и трудотерапии на солнечной лесосеке.

Результаты голосования говорят сами за себя: очередную идиотскую резолюцию поддержало 65 государств (США, большинство стран Западной Европы и Грузия); против – 27 государств (Россия, Сербия, Китай, Индия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР, Куба и многие другие); воздержались – 76 государств, включая страны Ближнего Востока (Египет, Оман, ОАЭ) и Латинской Америки (Бразилия, Чили, Аргентина и другие).

Статистика показывает, что с каждым годом число поддержантов украинских резолюций по Крыму неуклонно снижается, тема плавно теряет свою актуальность, а её обострение и инициаторы вызывают лишь усталость и раздражение. В этом году Украина потеряла пять голосов в свою поддержку, однако США пока что удаётся продавливать голосования за резолюции, содержащие предвзятые подходы и двойные стандарты.

Реакция Порошенко на принятие резолюции ГА ООН была на удивление сдержанной, без провозглашения очередной «пэрэмоги». Однако Порошенко был бы не Порошенко, если бы он не увидел в состоявшемся по его инициативе политическом спектакле дежурного позитива.

«Две последнии резолюции по Крыму шлют России чёткий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова. Россия, как держава-агрессор, должна выполнять требования международного права – освободить Крым и вернуть домой незаконно лишённых свободы украинских граждан», – заявил Порошенко.

И финальный клич диванного «патриота»: «Боротьба за Крим триває! Крим – це Україна!»

А вот в Верховной Раде (нардеп Рабинович) результаты голосования ГА ООН сопроводили удручающим комментарием: «…нигде в мире у нас поддержки по Крыму сейчас нет».

В последние годы медиапространство Украины более не раздирают победные вопли «весь мир с нами!», однако украинские политики не отказались от привычки устраивать истерические припадки «верните Крым!» на всех доступных международных площадках. Украина, повседневность которой давно вызывает содрогания пополам с омерзением даже у её покровителей, более не выглядит «невинно пострадавшей» в глазах мировой общественности, а её алармистская гоношня в лучшем случае оставляет большинство стран равнодушными.

Как известно, если постоянно кричать: «волк, волк!», то рано или поздно окружающие начнут воспринимать кричащего, как слабоумного пастушка, страдающего от дефицита внимания.

Остаётся только напомнить, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, в отличие от резолюций Совбеза ООН. Принятие ещё одной бумажки ничего не изменит и Крым к бандеровской Украине никак не приблизит. Контора пишет, собака лает, корабль плывёт, караван идёт, Крым есть и будет российским!