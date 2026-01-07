Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Контингент НАТО, который Британия и Франция собираются вводить на Украину, должен быть достаточно многочисленным для начала большой войны с РФ.

Об этом в эфире «LBC» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По крайней мере, теперь у нас есть намерение создать силы сдерживания, или ввести войска. Но они должны быть боеспособными. И реальность такова, что, если Россию не принудить, она в любом случае нарушит любое перемирие. Поэтому такие силы должны быть готовы», – сказал Ширрефф.