Генерал СБУ Шайтанов пойдет на обмен – Москаль

18.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Задержанного украинскими спецслужбами генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, обвиняемого в работу на ФСБ РФ, подготовят к обмену и передадут России.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил бывший замглавы СБУ, экс-министр внутренних дел Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, РФ прекратит любые переговоры об обменах до тех пор, пока влиятельного силовика не передадут ей.

«Я знаю, что Шайтанова отдадут по очередному обмену пленными. Это сто процентов, давайте с полной (уверенностью) это все. Как отдали Цемаха. Они готовят и отбеливают, чтобы отдать в Россию. Россия никого не отдаст, пока не отдадут Шайтанова», – сказал Москаль.

Ранее на Украине задержали действующего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который, по версии следствия, работал с высшими эшелонами ФСБ под псевдонимом «Бобыль». Среди прочего ему вменяется подготовка убийства главы МВД Украины Арсена Авакова.

При этом, известно, что Шайтанов курировал спецоперации СБУ, в том числе засылку украинских диверсантов в Крым и на Донбасс.