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07.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, НАТО, Политика, Украина
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Воюющий Донбасс никогда не согласится со вступлением в НАТО

Знающий не понаслышке, что такое война, Донбасс ни при каких условиях не поддержит курс на вступление в НАТО.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, предпринятая сегодня попытка закрепить в Конституции курс на НАТО представляет собой дополнительный риск для страны.

«Сейчас это дополнительный риск для Украины. Данные социологических опросов показывают, что более 60% на востоке Украины выступают против НАТО, а более 80% выступает за НАТО [по всей Украине], я думаю это корректно. Раньше было немножко по-другому. Это говорит о том, что сейчас страшно слабая оппозиция. Сейчас очень много вопросов к участникам «Оппозиционного блока», при всем уважении к Юрию Бойко, если бы за ним не стояли люди, которые имеют прямое отношение к войне в Донбассе. Тогда говорить об оппозиции можно было бы немного по-другому. Тот же Медведчук не решит все задачи.

И вопрос, касающийся Донбасса, усилит риски, потому что в Донбассе вступление в НАТО не примут априори. Они на собственной шкуре выяснили, что такое война, наемники, агрессия и грабеж, и как уничтожается собственный народ. Когда народ бросают в топку войны, вот наша беда. Это воля компрадорской буржуазии, которая может привести к расколу в стране», – подчеркнул Копатько.

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