Гестапо плело интриги – Зеленский спасает шкуру при помощи перестановок

Игорь Шкапа.  
08.01.2026 20:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 460
 
Дзен, Политика, Украина


Отставка Василия Малюка с должности главы СБУ (но с сохранением возможности завершить террористические операции против РФ) связана с тем, что он начал плести интриги во время коррупционного скандала, когда было не ясно, чем расследование контролируемых США детективов обернётся для Зеленского и подельников.

Об этом заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставка Василия Малюка с должности главы СБУ (но с сохранением возможности завершить террористические операции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Было очень заметно, что руководители различных правоохранительных структур играли в своих интересах, проявляли ведомственный эгоизм… И, возможно, это очень разочаровало президента Зеленского, что каждый играл сам за себя, и в итоге позиции президента оказались ослабленными», – сказал укро-эксперт.

По его словам, Зеленский «ощутил, что у него нет достаточно доверия к этим руководителям».

«Это и есть одна из причин, почему он решил провести кадровые ротации в правоохранительных органах», – резюмировал Фесенко.

Ранее он же признал, что против Зеленского впервые началась «генеральская фронда». 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить