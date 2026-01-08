Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отставка Василия Малюка с должности главы СБУ (но с сохранением возможности завершить террористические операции против РФ) связана с тем, что он начал плести интриги во время коррупционного скандала, когда было не ясно, чем расследование контролируемых США детективов обернётся для Зеленского и подельников.

Об этом заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было очень заметно, что руководители различных правоохранительных структур играли в своих интересах, проявляли ведомственный эгоизм… И, возможно, это очень разочаровало президента Зеленского, что каждый играл сам за себя, и в итоге позиции президента оказались ослабленными», – сказал укро-эксперт.

По его словам, Зеленский «ощутил, что у него нет достаточно доверия к этим руководителям».

«Это и есть одна из причин, почему он решил провести кадровые ротации в правоохранительных органах», – резюмировал Фесенко.

Ранее он же признал, что против Зеленского впервые началась «генеральская фронда».