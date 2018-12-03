Гибридные военнопленные гибридной войны

03.12.2018, Киев, Александр Ростовцев

25 ноября 2018 года стал очередным днём позора украинской власти и опереточных ВМС Украины. Отправленные на убой для совершения провокации у Крымского моста экипажи трёх украинский лоханок не только провалили возложенную на них «миссию», но и при первой же угрозе задрали лапы в гору, сдавшись спецназу ФСБ.

И уже находясь под следствием, охотно давали показания, сдавая отцов-командиров и организаторов провокаций из украинских спецслужб, сведя на нет экстренную попытку их героизации порошенковскими политручками.

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В настоящее время политическое и военное руководство Украины делает попытки обратить провальный инцидент в районе Крымского моста себе на пользу.

В частности, командующий ВМСУ Воронченко требует от Турции немедленного закрытия черноморских проливов. Дескать, идёт украино-российская война на Чёрном море – закрывайте!

Вот что значит – назначить на должность главного свидомого флотоводца бывшего танкиста. Мазуту Воронченко, вероятно, отключили от всех интернет-поисковиков, не то он непременно узнал бы, что Турция имеет право закрыть проливы исключительно в случае прямой военной угрозы или войны на своей территории. А уж проблемы «гибридной войны» Украины, на которую Россия так и не явилась, были и остаются проблемами Неньки, а вовсе не Турции, которая должна терять огромные прибыли от судоходства только чтобы сделать приятное тупому мазутчику.

В общем, дело сложилось так, что среди всех украинских участников событий в районе Крымского моста, самой обгадившейся стороной выступают и без того не блещущие славой ВМС Украины. И поэтому хунта поставила задачу перед своим агитпропом: срочно отмыть имидж своего тысячелетнего флота.

В последние несколько дней в городах и весях «Незалежной» проходят флешмобы и акции. В городах Виннице, Николаеве, Одессе вывешены военно-морские прапоры ВМСУ, в знак солидарности каждой сухопутной крысы с украинскими мокряками, «которые находятся сегодня в военном плену».

Прапоры не будут спущены до тех пор, пока укровоенморы не вернутся до ридной хаты.

Лоханочное командование призывает всех громадян и военных сплотиться, «чтобы дать чёткий отпор врагу» и способствовать «процессу становления Украинской Самостийной Соборной Державы».

И чёткий отпор начался! Дети в школах выкладывают в соцсетях коллективные фотографии с бумажками #ми_захистимо (мы защитим), курсанты ВМСУ из Одессы сняли ролик, в котором заверяют «побратимов», что они не одиноки.

В данном случае трудно не согласиться с курсантами. Ведь если они, став офицерами ВМСУ, будут действовать в том же духе, идя напролом дурой и создавая угрозу судоходству, им придётся сесть на одни нары с Мокряком и Небылицей.

Диванное воинство, как наиболее боевая часть украинского общества, раскололась. Самые упоротые посыпают головы пеплом и заходятся в рыданиях «почему не отстреливались до конца?», «почему сдались москалям?», «почему дают на камеру показания?». «Где гордость, где гидность, за що скакали на Майдане?»

Продвинутые блогеры-эксперты ссылаются на авторитетное мнение Бабченко не верящего в героев в плену. Ибо: «Хлопцы попали в лапы ФСБ, а методы НКВД не меняются. Три дня круглосуточных пыток – и ты или сойдешь с ума, или напишешь донос, что твоя мама готовила заговор против товарища Путина по заданию британской разведки».

При этом «эксперты» подчёркивают: «Наши моряки – герои, причем все, весь наш флот. По одной простой причине. Они прекрасно понимают соотношение сил в Черном море и отдают себе отчет, что с ними будет, когда начнется замес с ЧФ РФ, и все равно служат. Лишь единицы из нас смогли бы так».

Самое интересное, что все поддержавшие «экспертов» лайком, не слишком вдумывались в сказанное. Ведь если очистить их слова от идиотского пафоса и страшилок про НКВД, выходит, что украинские военные моряки – толпа недоумков, прекрасно осознающих, что все они являются заложниками группы политических негодяев и авантюристов в Киеве, но при этом готовы служить, несмотря на соотношение сил в Чёрном море, чтобы в самый ответственный момент сдаться в плен при первой возможности.

Однако в командовании ВМСУ, похоже, с этой замечательной формулировкой полностью согласны, раз уж взялись героизировать бесславный поход к Крымскому мосту Мокряка и Небылицы.

Пока по Украине идут флешмобы, а на флагштоках у городских рад один за другим на щогли замайорили военно-морские прапоры, в ставке Порошенко озабочены международными последствиями собственного морского демарша, граничащего с идиотизмом.

Официальные лица и СМИ Украины упорно требуют считать арестованных мокряков военнопленными, ссылаясь на статьи третьей Женевской конвенции от 1949 года. Особенно громко на эту тему трубит возглавляющий МИД Украины дегенерат Климкин.

То, что Климкин дегенерат, не значит, что все вокруг такие. Положения Женевской конвенции о военнопленных от 1949 года доступны всем желающим и гласят, что статус военнопленных украинские мокряки получили бы в случае международного военного конфликта. Но раз уж Украина находится в состоянии однобокой «гибридной войны» с Россией, сохранив при этом дипломатические, экономические и транспортные связи, то ни о каких военнопленных и речи идти не может. Есть попавшиеся на провокации украинские военные, нарушители морских границ и правил мореходства в официально объявленном зоной особого внимания районе Керченского пролива.

При этом Украина в 2018 году собственными руками создала опасный прецедент с пиратским захватом сейнера «Норд» и очень похожей ситуацией вокруг танкера «Механик Погодин», поставив себя на одну доску с сомалийскими пиратами.

Отказавшись включить транспондеры и упорно игнорируя вызовы диспетчера и российских пограничников, экипажи трёх украинских корыт сами поставили себя вне закона, выполняя преступный приказ высшего командования и СБУ. Учитывая, что украинская власть на высшем уровне обсуждала способы атак и диверсий против Крымского моста, украинские мокряки должны быть благодарны, что с ними поступили именно так, а не пустили на корм рыбам. Попробуй украинский недофлот действовать в том же духе в районе моста через пролив Босфор, никто бы не стал разбираться, что творится в голове у рагулей, игнорирующих правила прохода. Слишком велики риски.

Вряд ли украинская сторона решилась столь нагло провести теракт под Крымским мостом. Подобная выходка стала бы началом конца воро-бандеровского режима. Тем не менее планы у «прохоботов» были амбициозными и они их особо не скрывали. Весь 2018 год в Киеве открыто говорили о развёртывании военной базы НАТО и проведении совместных учений в Азовском море в нарушение договора о статусе Азова, как внутреннего моря Украины и России. Для этого понадобился прецедент.

Послав две ржавые жестянки пройти из Одессы в Азовское море под Крымским мостом по всем правилам, в Киеве приободрились и замахнулись на более активные мероприятия. Для Порошенко также было бы желательно, если бы российские военные и пограничники пустили на дно три украинских корыта, забитые под завязку стрелковым оружием, вместе с экипажами и сотрудниками СБУ на борту. Тогда возник бы повод для вселенского крика с обвинениями российской стороны в агрессии, что с удовольствием поддержали и «западные партнёры», расширив военную и другую помощь киевским клептократам.

Но протаранив и остановив при помощи предупредительных выстрелов и матюков влезших в наши территориальные воды провокаторов, российские пограничники сорвали и «План А», и «План Б», заставив Порошенко жалко оправдываться и отмывать рожу от грязи.

Не забудем и о моральном факторе произошедшего. Безусловно, Мокряк, Небылица и, тем более, парочка арестованных «избушников», посаженных в корыта для контроля за операцией, не вызывают никаких симпатий. Зато теперь этих негодяев можно обменять капитана «Норда», журналиста Вышинского и других людей, запертых бессрочно в изоляторах СБУ. Во всяком случае, было бы неплохо включить мокряков в «обменный фонд».

Но не «избушников». В отличие от них, организаторов и вдохновителей, мокряки – всего лишь исполнители. Рядовых матросиков, скорее всего, использовали втёмную, предварительно накачав на «совершение подвига». И ещё вопрос, где им придётся тяжелее – на лесосеке в солнечной Мордовии или на допросах в родной контрразведке за ускоренную капитуляцию и сотрудничество с «оккупантами».

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