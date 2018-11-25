Глашатай Турчинова признал унизительное военное поражение

26.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинская авиация не рискнула помочь кораблям ВМС Украины, попытавшимися без согласования с российской стороной прорваться в Азовское море, но в итоге обезвреженными и захваченными российскими пограничниками.

Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский пропагандист, редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, который считается близким к секретарб СНБО Украины Александру Турчинову.

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“Три корабля ВМС обстреляны и захвачены российским флотом близ Керченского пролива. Много часов наши корабли подвергались преследованию. Россия закрыла Керченский пролив. Над Керченским мостом летают российские боевые самолёты. Украинская авиация все это время над районом боя на помощь атакованным судам не была направлена и не появилась. Вертолеты и самолёты на помощь не пришли.

Надо назвать вещи своими именами – огромное унижение и военное поражение. Как 16 апреля 14-го, когда рота десятников 25-й бригады сдалась на шести боевых машинах группе наёмников”, – пишет Бутусов.

По его словам, военное командование Украины не знает что делать, демонстрирует полную беспомощность и неспособность к какому-либо организованному сопротивлению в критической ситуации. Причиной этого пропагандист называет то, что президент Порошенко сохраняет некомпетентное военное командование, которое грозно надувает щеки на показухе, а на деле неспособно к решениям.

“Вместо ответных действий президент Украины взывает к НАТО и международному сообществу. На пятом году войны помочь нашим окружённым кораблям ничем иным кроме заявлений. Как всегда собирается военный кабинет и политики вместо генералов должны решать, что делать в условиях прямого нападения. Путин показал Порошенко, что не позволит проводить выборы спокойно, что Россия сделает все для дискредитации государства и Ее основы – армии.

И успешное вооруженное нападение показывает – уровень боеспособности флота гораздо ниже оптимистичных рапортов”, – резюмирует Бутусов. Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня украинские корабли попытались прорваться в Азовское море через Керченский пролив. В итоге же, как утверждают в ВМС Украины, все три плавсредства, вторгшиеся утром в территориальные воды России, захвачены российскими пограничниками. Речь идет о двух катерах проекта «Гюрза» и старом буксире. Читайте также: Появилось эпическое видео тарана украинских нарушителей.