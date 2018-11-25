Появилось эпическое видео тарана украинских нарушителей

25.11.2018, Симферополь, Олег Кравцов

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как российские пограничные катера преграждают путь кораблям ВМС Украины, которые попытались прорваться из Черного в Азовское море.

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“Дави его справа, бл…, я его здесь приму”, – слышится голос российского командира в эфире.

После этого российский катер приложился в борт украинского нарушителя, остановив его движение.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня украинские корабли попытались прорваться в Азовское море через Керченский пролив.

В итоге же, как утверждают в ВМС Украины, все три плавсредства, вторгшиеся утром в территориальные воды России, захвачены российскими пограничниками. Речь идет о двух катерах проекта «Гюрза» и старом буксире.