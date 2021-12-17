Глава МВД Сербии дал резкую отповедь евродепутатам

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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил на обвинения депутатов Европарламента, принявших резолюцию о нарушении прав человека в ходе разгона экологических протестов в сербских городах.

Глава сербского МВД порекомендовал евродепутатам отстаивать нарушаемые права человека в своих странах, прежде чем лезть в другие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вулин подчеркнул, что «сербская полиция арестовывает хулиганов и не сотрудничает с ними».

«Депутаты Европарламента почему-то не смеют задавать аналогичные вопросы в своих государствах, поэтому они хотят вылечить свои фрустрации в Сербии, – отметил министр внутренних дел. – Прежде чем им нападать на сербскую полицию, пусть для начала посмотрят, сколько крови пролила европейская полиция во время протестов в Париже, Берлине, Любляне, Люксембурге, и, если это имеет какое-то значение, пусть объяснят европейской полиции, как и что ей делать».

По словам Вулина, МВД Сербии действует в соответствии с законом, но так же заботится о том, чтобы на улицах Сербии не было крови.

«Я считаю, что уважаемые члены Европарламента были очень разочарованы тем, что не было фотографий разбитых сербских голов, но граждане Сербии были довольны миром на улицах. Министерство внутренних дел Сербии будет работать в соответствии с законом и на благо граждан Сербии, и депутаты Европарламента могут только сожалеть, что это так», – сказал сербский министр внутренних дел.

Накануне Европарламент большинством голосов поддержал резолюцию, в которой выражается озабоченность ситуацией с правами человека вьетнамских рабочих на китайском заводе «ЛингЛонг» в сербском Зренянине, а также противодействием полиции сербскому «экомайдану» .

Выступая в ходе слушаний докладчик Европейского парламента по Косово, представительница немецких «зеленых», сербофобка Виола фон Крамон заявила, что в произошедшем «нет ничего нового» , поскольку Сербия, является «захваченной (властью – ред.) страной с плохими результатами реформ». И представляет собой «образ современного рабства».

«Неужели это тот образ, который ЕС хочет создать как глобальный лидер по продвижению верховенства закона и прав человека? Протесты касаются не только защиты окружающей среды и закона о референдуме, но и широко распространенной коррупции, отсутствия прозрачности и прогресса на пути Сербии к ЕС. Поэтому следует поддержать демократические силы в этой стране вместо того, чтобы открывать новые страницы (в переговорах о вступлении в ЕС – ред.) с Сербией», – добавила сербофобка.