Глава украинского Минздрава не смог оправдаться в Раде за провальную вакцинацию

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Украина сохранит нынешние катастрофически низкие темпы вакцинации, то для выработки коллективного иммунитета ей понадобится 77 лет.

Об этом в Верховной раде в ходе «часа вопросов правительству» заявила депутат от фракции «Голос» Ольга Стефанишина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, наконец-то, появилась вакцина. И это, конечно, победа. Но опять что-то пошло не так – за первую неделю вы удосужились вакцинировать только 6888 человек.

Я понимаю, что первая неделя – это тяжело, но даже Польша вакцинировала за первую неделю 80 тысяч, а Сербия с шестимиллионным населением – 11 тысяч, это в два раза больше, чем вы.

Если мы будем вакцинировать население такими темпами, то достигнем коллективного иммунитета через 77 лет. Я дам вам фору и представлю, что вы будете вакцинировать в десять раз больше – всё равно, с вами Украина достигнет коллективного иммунитета только в 2029 году.

Уже этим летом страны вводят паспорта вакцинации, и не будут пускать в ЕС без вакцины. Вы специально вводите нас в изоляцию от всего мира своей бездеятельностью и безалаберностью?» – спросила она.

Однако глава украинского Минздрава Максим Степанов не смог дать внятного ответа, и вместо этого начал рассказывать о каких-то «формулах» и «каскадном методе».

«Я понял, что у вас есть талант к математической науке. Но в математической науке, кроме подсчётов, ещё существует и формула. Потому у вас просто неправильные данные заложены в формуле.

Ещё раз хочу объявить – согласно нашему плану, у нас предусмотрена вакцинация всех без исключения граждан Украины до конца этого года.

Мы разворачиваем вакцинацию каскадным способом, потому что такая масштабная вакцинация, которой ни одна страна мира ещё не знала, требует осознанных действий.

Мы сознательно не ставили соответствующие даты относительно начала тех или других этапов вакцинации. Потому что, согласно нашей стратегии каскадного разворачивания всех этих вещей, когда будет второй этап, при поступлении необходимых объёмов вакцины, мы так же будем подключать третий, четвёртый этапы», – вещал министр.

Напомним, в вопросе вакцинации Украину обогнали даже такие африканские страны, как Гана и Зимбабве.