29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Гордон отвел нынешний Украине считанные годы жизни


Угроза потери украинской государственности стала настолько велика, что эта страна может в любой момент перестать существовать.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандальный киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы очень хотел видеть Украину через пять лет хотя бы в нынешних границах. Потому что угроза потери государственности настолько велика сейчас, мне она настолько очевидна, что ещё немножко, и мы можем проснуться в совершенно другой стране», – опасается Гордон.

Отметим, ранее в Киеве сообщили, что ещё один государственный переворот будет для Украины последним – страна разлетится на части.

Также напомним, накануне в Золочеве Львовской области разгорелся конфликт на религиозной почве: местные «свидомые» и раскольники устроили травлю и попытались выгнать из города приход канонической УПЦ.


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