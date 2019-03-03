«Государство разваливается!» – киевский философ призвал к новому Майдану

03.03.2019, Киев

Несмотря на то, что многие украинцы считают новый Майдан худшим сценарием, если переворота не случится, Украину может ожидать ещё худшая судьба.

Об этом в эфире телеканал «Espreso.TV» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы почему-то считаем, что Майдан – это кризис, и это самое плохое что может быть, потому что там гибнут люди. Но ещё хуже, когда проблемы накапливаются, а Майдан не происходит, потому что война. И эта ситуация намного хуже, ведь в этом случае разрушается государство, разрушается сам политический класс на уровне социальной поддержки, на уровне доверия и поддержки, на уровне его доверия внутри самого себя.

Когда широкие массы перестают поддерживать правящий класс – они ещё могут жить, но, когда они не могут сами себе доверять, тогда они не могут принять ни одного решения, заключить крупный бизнес-договор или внести структурный изменения. То есть решения правящего класса фактически будут заблокированы. И в условиях войны и необходимости радикальных изменений — это очень опасно», – отметил Дацюк.

Напомним, ранее эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», украинский философ Сергей Дацюк заявил, что действующий президент Петр Порошенко идет по пути Гитлера и создал на Украине очень опасную ситуацию.