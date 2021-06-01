01.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Донбассе якобы крайне высок спрос на всё украинское, а местные жители настроены патриотично по отношению к Киеву.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности», русофоб Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый болезненный регион для нас – это Донбасс. Я только сегодня утром вернулся с Донбасса. Вчера работал целый день, мы открыли очередной «Гончаренко центр» в Константиновке. Это очень важно, это уже третий в Донбассе, есть в Лимане и Краматорске.

И я хочу сказать – там колоссальный спрос на всё украинское. Там колоссальное желание, чтобы Украины там было больше. Но, к сожалению, Украины там сегодня очень мало», – вещает порохобот. Как результат, мы сегодня слышим: «Донбасс, даже подконтрольная часть – это пророссийский регион». Это неправда. И люди просили меня сказать с трибуны Верховной рады, что там очень много абсолютно патриотичных людей. Но эти люди не чувствуют нашей с вами поддержки, чтобы там было больше возможностей для развития», – сказал он.

В связи с этим Гончаренко призвал усиливать работу в Донбассе, чтобы превратить его в «патриотичный регион».

«Потому я обращаюсь к министерствам, к Кабинету министров, к парламенту, к президенту – давайте вместе развивать наш Донбасс. Это не пророссийский регион, а заброшенный регион. Мы должны это исправить, и дойти до детей, до взрослых, изменяя там ситуацию. И тогда мы увидим, что Донбасс – это патриотический регион Украины», – добавил он.

Напомним, ранее Офис президента Украины принял решение увеличить список населенных пунктов в Донбассе, где власть будет назначаться из Киева, а не избираться на местах. Из-за этого многие жители региона лишились возможности удовлетворять свои бытовые потребности. Это, как и многие другие действия Киева в Донбассе, привели к тому, что местные жители не хотят оставаться частью Украины, о чём они открыто говорят.

Также напомним, что с начала войны в Донбассе ВСУ ради наживы и укрепления собственных позиций разбирают и сжигают дома местных жителей. Это уже привело к тому, что один из пострадавших открыл по мародёрам огонь из охотничьего ружья.