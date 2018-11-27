27.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина
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«На абордаж, мои морские волки» – соцсети издеваются над азовским походом ВМСУ

История с тараном украинского буксира российскими пограничниками и последовавший за этим захват судов ВМСУ российским спецназом получила развитие в соцсетях.

Пользователи выкладывают фотожабы, в которых высмеивается украинская провокация и «поход» двух украинских катеров и буксира на Азов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фантазия пользователей не знает границ – одни публикуют фотожабы, другие -видеоролики, а третьи – стихи.

Например, пользователь Дмитрий Стубаров опубликовал такое четверостишье:

«Никогда мы не будем братьями,
Поломали вы наши катеры,
И кричали на нас по матери,
Изгаляясь на крымском фарватере».

 Также пользователи соцсетей предлагают в шутку купить задержанные украинские суда.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.

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