Грузинский политолог: Посол не вернется до депортации Саакашвили из Украины

08.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Назначение беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Исполкома реформ при президенте Украины – это удар по дружественным отношениям двух стран. Отзыв грузинского посла из Киева, последовавший за этим – это не вмешательство во внутренние дела, а закономерная реакция Грузии, где Саакашвили объявлен в розыск.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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«Если Украина претендует на то, что она дружественная Грузии страна, тогда почему Зеленский удивляется тому, что наше правительство потребовало отозвать посла после того, как он объявил о назначении уголовника, который у нас разыскивается, преступника Саакашвили?

Это абсолютно здоровая реакция грузинских властей, закономерная реакция. Если власти Украины относятся к властям Грузии и в целом к грузинскому народу с уважением, тогда ни в коем случае нельзя было допустить назначения человека, который находится в розыске, против которого возбуждено уголовное дело, который разыскивается по тяжким статьям, он совершил тяжкое преступление.

Зря Зеленский так отреагировал. Грузия никак не вмешивается во внутриукраинские политические процессы и не может физически этого сделать. Отзыв посла – это реакция на процессы, которые не только Украины касаются. Это касается мирового сообщества – Саакашвили является международным преступником, он причинил вред не только грузинам, но и человечеству, и он опасен для человечества. По этому вопросу мы выразили свою точку зрения», – заявил Апхаидзе.

Эксперт также подчеркнул, что посол Грузии покинул Киев до тех пор, пока украинские власти не отменят решение о назначении Саакашвили, а еще лучше – не депортируют его из страны.

«Я очень много общаюсь в правительстве Грузии, с политиками, депутатами – все приходят к одному мнению — посол вернется только после того, как власти Украины скажут, что они отказались от назначения Саакашвили, а вообще будет правильно, если его выдворят с территории Украины.

Это будет очень правильное решение, потому что это неправильно, когда Саакашвили находится на Украине и оттуда управляет политическими процессами, мутит воду не только в Украине, но и в Грузии тоже. Получается, что Украина для Саакашвили сейчас – какая-то платформа для того, чтобы вызывать новые волнения на территории Грузии».