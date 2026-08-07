«Соросёнок» Михаил Фёдоров не зря надеется вернуться в кресло министра обороны – голосование за предложенную Зеленским кандидатуру может провалиться в Верховной раде.

Американское НАБУ получило образцы слюны с конвертов со взятками для депутатов, взяв за фаберже «дирижёров» укро-парламента. Поэтому после выхода Рады с каникул есть риск того, что в Раде не удастся обеспечить нужное Зе-офису решение, рассказал киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

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«Сейчас внутриполитическая ситуация такова, что проект Фёдорова — это проект не на один день, это долгоиграющая, судя по всему, комбинация.

«Картонный майдан» идёт по нисходящей, уличная фаза протестов. Может, ещё соберут пару раз.

Пока выбрана оптимальная, на взгляд Офиса, стратегия — не замечать массовых уличных акций.

Но продолжение последует, судя по всему, в Раде.

И вызывает интерес ситуация вокруг Давида Арахамии и его помощников, ибо НАБУ озаботилась образцами слюны этих молодых людей, которой, судя по всему, они заклеивали конверты с деньгами, которые предназначались депутатам.

Это, судя по всему, это покушение на пропрезидентское большинство, коды доступа от которого находятся у главы монобольшинства.

Примерно выглядит так: либо президент сдаёт очередные позиции «соросятам», грантовым активистам и стоящим за ними глобалистам, и превращается постепенно в английскую королеву. Либо Зеленского ждёт довольно жёсткая политическая турбулентность.

В таком случае на него повесят всё, и в этой ситуации, боюсь, что ни о каких гарантиях безопасности, неприкосновенности, речи может не быть…

Противоречия с глобалистами у Зеленского стали неразрешимы, власть тут поделить невозможно. Поэтому перспективы у Зеленского так себе, мягко говоря», – заявил Золотарев.