На Украине взошла звезда нового «серого кардинала». Им стал «пацанчик в кепке» с переговоров в самом начале СВО

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Человек, явившийся на переговоры с Россией в кепке в самом начале СВО, – глава Зе-фракции в Раде Давид Арахамия – превратился в «серого кардинала, который считается одним из самых влиятельных людей сейчас в украинской политике»

Это в эфире своего видеоблога признал киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Зе-режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фесенко пояснил, что Арахамия обеспечивает контроль над всей Верховной радой, что позволяет легализовать нужные Зе-режиму решения.

«Не всегда удается ему это, но, в принципе, именно он определяет неформальное парламентское большинство, принятие всех важных законодательных, политических решений в Верховной раде, в том числе и кадровых. Это определяет Давид Арахамия. Не руководители Верховной рады, они влияют на официальную, статусную, а вот реальная переговорная работа в парламенте – это Давид Арахамия. И это все признают, в том числе депутаты от оппозиции. То есть, неслучайно Давида Арахамию называют политическим директором Верховной Рады», – отметил политолог.

Он напомнил, то при президенте Кучме «директором парламента» называли бизнесмена Александра Волкова.

«Сейчас таким считают Давида Арахамию. Это первая причина, первый фактор его влияния. Вторая – близость к президенту Зеленскому, влияние на некоторые его решения. Это тоже подтверждают разные источники», – заявил Фесенко.

Напомним, что ранее «серым кардиналом» называли главу Зе-офиса Андрея Ермака, отправленного в отставку после громкого коррупционного скандала.