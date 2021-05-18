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18.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, НАТО, Политика, Северная Македония
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И эти туда же. Северная Македония усиливает воинский контингент в Косово

В рамках саммита Брдо-Бриони в Словении президент Северной Македонии Стево Пендаровски встретился с «президентом»...

В рамках саммита Брдо-Бриони в Словении президент Северной Македонии Стево Пендаровски встретился с «президентом» Косово Вьосой Османи.

В ходе встречи Пендаровски анонсировал увеличение македонского контингента в рамках военной оккупационной миссии в Косово KFOR.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», обе стороны анонсировали то, что ближайшее время в рамках сотрудничества состоится совместное заседание правительств Косово и Северной Македонии. Также Пендаровски сообщил Османи, что его страна увеличит свое присутствие в вооруженной оккупационной миссии KFOR, а также поддерживает либерализацию визового режима и европейский путь Косово. Скопье выступает и за членство сепаратистского края в НАТО.

Напомним, что еще совсем недавно премьер-министр Северной Македонии, майданщик Зоран Заев слезно благодарил Сербию за поставленные в дар вакцины от коронавируса.

Решением усилить свое военное присутствие в Косово, Северная Македония пошла по пути Хорватии, анонсировавшей создание собственной военной базы в крае, что было расценено президентом Сербии Александром Вучичем, как недружественный шаг.

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