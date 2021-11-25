Хербст: В администрации Байдена есть желающие заставить Украину выполнить «Минские соглашения»

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Новости Украины

США могут надавить на Украину, чтобы заставить ее выполнять «Минские соглашения» так, как этого требует Россия.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, в руководстве США есть чиновники, которые хотят возобновления нормальных отношений с Россией и готовы принять ее условия.

«Есть, мне кажется, группа в администрации, которая хочет хороших отношений с Москвой, которая, может быть, готова пойти на давление на Украину, чтобы выполнить «Минские соглашения» по изложению России. Я не говорю, что так и будет, но думаю, что есть люди, которые думают об этом. Но есть и другие в администрации, которые понимают, что этого нельзя делать», – сказал экс-посол.

«По российскому изложению, «Минские соглашения» противоречат украинскому суверенитету. По их изложению «Минские соглашения» дают влияние на украинскую внешнюю политику оккупированным территориям Украин – ЛНР и ДНР», – заявил Хербст.