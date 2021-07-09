«Имеем больше других славян» – белорусский чиновник доволен жизнью на содержании у России

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Уровень жизни в Белоруссии выше, чем в Сербии или на Украине, стремящихся в Евросоюз, а покупательская способность такая же, как, например, в Болгарии, которая уже много лет является членом ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил первый замглавы Администрации президента Белоруссии Максим Рыженков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению белорусского чиновника, европейцы рассматривают православных славян как дешевую рабочую силу, а их территорию – как сырьевую базу, но не более того.

«Сейчас все говорят: Украина, война, еще что-то. Но при этом, страна-то богатейшая, богаче чем наша, громаднейшая, людей сколько. Но не живут лучше, чем мы. Говорят про Сербию. Слушайте, в Сербии поставили некий ориентир Европейского союза – сколько лет назад? После того, как разбомбили во времена Милошевича. Но почему Сербия не живет лучше нас, почему Сербию не приняли в Европейский союз до сих пор? Почему эти перспективы размыты и сейчас? Когда мы берем ВВП, которым тоже нас тут пинают, по паритету покупательской способности, который рассчитывают, в том числе в ЦРУ. Есть такой сайт, там можно зайти, посмотреть отношения Америки со всеми странами, ВВП. Так вот, по расчёту покупательской способности, за свои деньги – что, каких услуг мы можем купить в своей стране – так мы же на уровне этих стран, типа Болгарии. Но почему они не живут, уже находясь в Европейском союзе столько времени, на порядок лучше? А в Украине насколько поднялись сегодня коммунальные платежи, при этом пенсии остались либо прежними, либо уменьшились – я уже не говорю о том, что вывозят оттуда от чернозема, вырубили все аллеи буковые в Черновцах. У меня друзей много в Украине. В Киеве, говорят, все хорошо, потому что в Киев как пылесосом деньги, ресурсы и так далее, в Буковине тоже хорошо, там не простые трудяги отдыхают. А что остальное? Когда мне говорят про Белоруссии путь, я говорю, посмотрите, какой путь проходят или прошли другие государства. Почему у нас вы думаете, будет все по-другому? Да не будет по-другому… Ну не видят нас, не хотят видеть православных славян сегодня в этих больших конгломерациях региональных, как Европейский союз. Или же хотят нас видеть только так, как видели все эти века – дешевая рабочая сила, сырьевые придатки и так далее», – рассуждает Рыженков.

При этом, белорусский чиновник умолчал о вкладе России в экономику его страны. Напомним, ранее российский эксперт Александр Запольскис заявил, что Белоруссия не вытягивает собственную экономическую независимость без помощи России.

Военный эксперт Владимир Трухан подчеркнул, что самостийная Белоруссия всегда будет больше тяготеть к Польше и Западу, чем к России, поэтому Москве пора прекращать играть в «независимость» с Минском.

Он также отметил, что уровень жизни населения самостийной Белоруссии никогда не будет таким, как у соседних российских областей.