Иркутская трагедия показала, что в России нет человечных авиакомпаний

12.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Российские авиакомпании в несколько раз завысили цены на чартер в Крым, который должен доставить детей из пострадавшей от наводнений Иркутской области на полуостров.

Об этом в своем блоге пишет политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что в условиях, когда тысячи жителей Иркутской области попали в бедственное положение, российский бизнес мог бы поступить как «дед Мазай», спасавший зайцев. Но вместо этого пошел по пути московских таксистов, ломящих цены при перебоях в работе метро.

«Подвиг дедушки Мазая должен был стать частью культурного кода всех советских детей, но как выяснилось – многие остались глухи к идеи помощи ближнему… Если крымское руководство пошло на встречу, бесплатно обещало разместить детишек из пострадавших семей, то с перевозчиками возникли серьезные проблемы.

Точнее перевозчики повели себя как московские таксисты в ситуации, когда, скажем, из строя выходит метро. Взвинтили цены, решив заработать на социальном заказе, затребовав за каждого ребенка по 30 тыс. рублей при том, что дискаунтеры летают в Крым за 10 тыс.).

5 млн рублей – вот сумма за которую крупная авиакомпания готова отринуть человечность и показать детишкам, что такое хищный оскал капитализма в поло Lacoste. При том, что прибыль в 2-3 млн. с борта не столь велика и перевозчик вполне мог бы позволить себе повторить подвиг дедушки Мазая и перевезти зайчиков по себестоимости.

Но, как говорится, just business, ничего личного», – пишет Гращенков.

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал историю с российскими авиакомпаниями, отказавшимися помогать в перевозке детей из пострадавших семей в Крым.

При этом, некоторые сибирские предприниматели добровольно отправляют в пострадавшие от наводнения районы необходимую помощь: металлоконструкции, обогреватели, продукты, одежду. А областное правительство уже выплатило по 100 тысяч рублей более 10 тысячам пострадавшим в качестве компенсации за утерянное имущество.

Говорилось также и о том, как противники губернатора-коммуниста Левченко накануне выборов пытаются сыграть на чрезвычайной ситуации, применяя грязные приемы.