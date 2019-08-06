Иркутский губернатор пообещал полмиллиарда пострадавшим школам и садикам

06.08.2019

Правительство Иркутской области выделит почти полмиллиарда рублей на закупку нового имущества в школы и детские сады пострадавших от сильного наводнения населенных пунктов.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы региона, с 1 сентября возобновят работу 25 из 31 образовательных учреждений в подтопленных населенных пунктах.

«Правительство региона выделит 468,5 млн рублей на приобретение утраченного в результате наводнения имущества школ и детских садов. К новому учебному году для пострадавших от паводка образовательных учреждений будет закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и школьные автобусы.

Стихией ущерб нанесен 18 образовательным и 14 дошкольным образовательным организациям, в которых учатся и воспитываются 4 756 школьников и 1777 дошкольников. Из 32 образовательных учреждений с 1 сентября начнут работать 25: 10 дошкольных и 15 общеобразовательных. Дети из семи учреждений, которые не будут восстановлены к новому учебному году, будут перераспределены по другим учреждениям», – сообщил Левченко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий наводнения.

Его противники не смогли пошатнуть позиции губернатора в регионе, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией с затоплением ряда населенных пунктов.

Также сообщалось о том, что пострадавшие от наводнения в Тулуне дети поехали на отдых и оздоровление в другие регионы РФ.