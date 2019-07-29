Иркутский губернатор повел себя нетипично для представителя власти

29.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Иркутская область, пострадавшая недавно от сильнейшего наводнения, может в очередной раз попасть в «немилость» природы. Так, накануне в подтопленном Нижнеудинском районе выпала месячная норма осадков, а в соседних районах той же Иркутской области в это время горит 48 тысяч гектаров леса. Тем не менее природными катаклизмами успешно справляется местная власть во главе с губернатором-коммунистом Сергеем Левченко.

Как отмечает в своем блоге политолог Олег Бондаренко, Левченко сегодня представляет собой антипод устоявшегося образа российского чиновника.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Губернатор на еженедельном совещании повёл себя нетипично для представителя власти – настоял на расселении трёх многоквартирных домов, признанных условно аварийными. Такой себе антипод мэра из фильма «Дурак» режиссёра Юрия Быкова. Мало того: ещё и договорился о восстановлении к новому учебному году нескольких школ. Сергей Левченко пообещал, что все дети из районов затопления 1 сентября пойдут в школы. А иркутский коммунист слов на ветер не бросает, как известно.

Очень хочется пожелать ему удачи, чтобы более не испытывала его судьба. В то же время прекрасно понимаешь – окажись на его месте губер «нового поколения» с фабрики технократов, тот бы точно не справился с такими напастями. Не вышел бы к людям, не нашёл бы с ними общий язык. Вместо этого спрятался бы за забором госкорпораций, подчинённых и ФСО», – пишет Бондаренко.

С ним соглашается коллега, политолог Илья Гращенков, который в своем блоге отмечает, что губернатор Левченко, в отличие от «молодых технократов», не действует для картинки к отчету Кремлю, а систематически выполняет свою работу.

«В Советском Союзе, несмотря на отсутствие разных дронов и даже компьютеров, за метеоусловиями следили внимательно и самоотверженно. Недаром Наутилус пел про «Синоптиков», которые сделали нас чуть теплей и светлей. Кстати, схожие чувства жители Иркутской области испытывают и к собственной власти, которая в нелегкой политической ситуации, предпочла бросить все силы на устранение реальных проблем от паводка, а не рисовать картинку для отчета Кремлю.

Когда губернатор настаивает на расселении дома, признанного «условно аварийным», он явно руководствуется не логикой чиновника, а логикой земляка, которому рядом с этими людьми еще долго вместе жить. Увы, но от «молодого технократа» командированного из Москвы на срок до 5 лет, с возможным досрочным возвратом в столицу, такого гуманизма ждать не следует. Задача эффективного менеджера – экономить средства и реализовывать интересы финансовых групп, поэтому «политические тяжеловесы» вроде Сергей Левченко смотрятся на их фоне последним оплотом человечной политики», – полагает Гращенков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий сильнейшего наводнения, произошедшего недавно в ряде регионов.

Более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

Говорилось о том, что пострадавшие от наводнения в Тулуне дети уже поехали на отдых и оздоровление.