Издевательства и пытки над журналистом Дмитрием Скворцовым на Украине

Затхлые, вонючие камеры на несколько десятков человек. Очень холодные. Ржавые батареи еле греют: тюремное начальство на «зэках» привыкло экономить. По облезлым стенам – ржавые потеки, плесневой грибок. Люди болеют. Кашляют, надрываются. Даже умирают – как американский блогер Гонсало Лира, критиковавший Зеленского, не дождавшийся никакой помощи от Белого Дома.

Такова реальность пенитенциарной системы в государстве, которое коллективный Запад изображает беззащитной демократической овечкой, нуждающейся в защите всеми силами и средствами. Вплоть до мировой войны.

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Здесь еще подчеркнем: речь идет об условиях содержания не каких-то жутких уголовников или маньяков. Речь о политзаключенных. Которых опричники наркоторчка готовы неустанно, денно и нощно бросать за решетку, лишь бы тот как можно дольше продержался на своем троне.

Один из характерных примеров – содержание под стражей православного публициста Дмитрия Скворцова и его товарищей по несчастью. Скворцов ратовал за сохранение единства с Русской Православной Церковью, клеймил раскол и раскольников, разоблачал властную бандеровскую камарилью.



Это Лукьяновская тюрьма. Мрачная, угрюмая. Ледяная. Камера на 20 человек. Условия такие, какие описаны в первом абзаце. Дмитрий томится в ней уже более года. Не так давно состоялось очередное заседание суда, который вновь продлил ему срок заключения на 2 месяца. Шемякины судьи, вертящиеся под плетью нарко-Карабаса, ничего иного изобрести не в состоянии. Ибо никаких доказательств виновности Скворцова, как и доказательств виновности его сокамерников, у них нет и быть не может.

Все так называемые «преступления» этих узников совести состоят лишь в том, что они посмели высказывать свою точку зрения на подонство, происходящее в Недорейхе. На попрание всех основных прав и свобод человека. На гонения против канонического Православия и УПЦ. На ложь, лицемерие и подстрекательство к братоубийственной бойне, насаждаемые Госдепом США и его ЕС – вассалами с целью превращения Украины в плацдарм для войны с Россией и достижения полного глобального господства.

О том, как происходило очередное судебное заседание над Дмитрием Скворцовым, сообщила в своем блоге известная антифашистская журналистка Мирослава Бердник:

«Спустя год с момента ареста Скворцова и вручения ему обвинительного акта суд так и не решился приступить к рассмотрению этого явно сфабрикованного дела по сути. На этот раз судьям пришла на помощь прокуратура, проведя замену прокурора. Новый прокурор попросил отложить заседание еще на два месяца, пояснив, что не успел ознакомиться с делом. Однако при этом он уверенно запросил Скворцову очередные 2 месяца тюрьмы».

На что Скворцов заметил следующее:

«Принимая во внимание заверение прокурора в том, что он не знаком с делом, выглядит удивительным обширность и «основательность» мотивировочной части ходатайства нового прокурора о продлении мне тюремного срока. На самом деле, ничего удивительного: «новое» ходатайство практически слово в слово повторяет предыдущие 6 или 7 ходатайств предыдущего прокурора. Поэтому мне уже нечего добавить к возражениям на эти ходатайства, «обоснованность» которых я уже опровергал с точки зрения украинского УПК, Европейской правовой практики, с точки зрения элементарной логики, общепризнанных законов полемики и так далее, суд ознакомлен с моими аргументами…».

Дмитрий Скворцов привел прецеденты из европейской практики:

«Также не допускается каждый раз при рассмотрении содержания под стражей использовать идентичные или стереотипные формулировки, автоматически продолжать содержание под стражей» (дело «Лисовский против Литвы» от 02.05.2017 года). А мы видим автоматические формулировки, идентичные во всех ходатайствах, включая последнее».

И еще:

«Должны быть убедительно продемонстрированы конкретные факты дела для того, чтобы оправдать дальнейшее содержание под стражей» («Илийков против Болгарии» 26.07.2001 года). «Необходимо должным образом оценить наличие рисков, которые оправдывают содержание под стражей конкретными обстоятельствами, а не абстрактными формулировками… всецело учитывая индивидуальные обстоятельства обвиняемого» («Бузаджи против республики Молдова» от 05.07.2016 года)».

В заключение Дмитрий подчеркнул:

«Такими «индивидуальными обстоятельствами» прошу считать тот факт, что я болею в тюрьме больше, чем бываю здоров. И никаких надежд на улучшение здоровья нет по той причине, что стены постоянно влажные, конденсат просто течет по стенам, батареи настолько «теплые», чтобы просто не лопнуть при морозе. Мы укладываемся во влажные постели и просыпаемся во влажных постелях. Все заплесневевшее, все зеленое, все зеленое насквозь – подушки, матрацы, стены… это счастье выехать на судебное заседание и здесь просто подышать сухим воздухом. Вы, может быть, такого счастья и не знаете, – немного подышать сухим воздухом…».

Адвокаты узника совести отметили, что подобная пенитенциарная практика согласно европейскому гуманитарному праву приравнивается к пыткам. Но для киевского режима и сие право, и всякое иное – пустой звук. Ему, сидящему на прикорме у Дяди Сэма, плевать на мнение правозащитников. В том числе, европейских. Таких, например, как директор итальянского Института Милотона Фридмана Алессандро Бертольди. Который в своем письме, направленном в комитет ООН по правам человека, ЕСПЧ, Международную амнистию и Ватикан, назвал аресты Скворцова и ему подобных «немыслимыми для демократических стран беззакониями… жертвами которых становятся, в частности, журналисты, имеющие альтернативные, отличные от властной, позиции и взгляды на происходящие события».

Приезжали в Лукьяновку и контролеры из ООН. Впрочем, сии мистеры и миссисы заявились явно исключительно ради того, чтобы черкнуть очередную «галку» в своем отчете. Никакого воздействия на истязателей сей визит не возымел…

Как и в предыдущие разы, суд над Скворцовым последовал указаниям вышестоящего начальства и продлил ему срок. По-украински. Но перед этим из совещательной комнаты доносилась русская речь. На что Дмитрий, с присущим ему мужеством, изобличил лицемерных «шемякинцев» следующей репликой:

«Що це за недержавна мова лунає в свьятих стінах українського суду?!» («Что это за недержавная мова раздается в святых стенах украинского суда?!»).



Напоследок отметим, что, по словам украинской правозащитницы и политэмигрантки Ларисы Шеслер, на Украине в застенках находятся десятки тысяч политических заключенных. В их числе – журналист Владимир Михайлов и политолог Дмитрий Марунич, которому инкриминуется сотрудничество с «ПолитНавигатором».

Защищать их практически некому: честные адвокаты сбежали из страны или тоже подпали под репрессии. Как адвокат львовской защитницы ветеранов Великой Отечественной войны Инны Иваночко Светлана Новицкая…