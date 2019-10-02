Известный экс-боевик «АТО» поддержал «формулу Штайнмайера»

02.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вчерашнее подписание сторонами на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера», определяющей механизм предоставления Донбассу особого статуса, стало реальным действием, направленным на достижение мира.

Об этом «Известиям» заявил бывший участник карательной операции против республик Донбасса Илья Кива, ставший депутатом Верховной рады нового созыва по спискам «Оппоплатформы».

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«За последние пять лет – это первое реальное действие, направленное на достижение мира. Это стало возможным только в связи с изменением власти в стране. Сегодня стремление к миру формируется на пятилетней боли и мольбе двух народов. Это решение выстрадано. И хорошо, что у людей сейчас хватает благоразумия говорить не о войне, а о будущем наших детей», – сказал депутат.

Он также говорит, что реакция прежней власти на подписание формулы будет очень негативной.

«Они будут делать всё, чтобы урегулирование затягивалось. Для них война – мать родная. Они будут пытаться тормозить процессы, которые обратной силы не имеют. Мы все слишком устали от войны», – резюмировал Кива..

При этом ранее Кива отличался крайне непримиримой по отношению к ЛДНР позицией. Теперь же, как сообщал «ПолитНавигатор», бывшие соратники стали его проклинать.

Отметим также, что теперь к миру призывает и бывшая участница карательной операции Надежда Савченко.