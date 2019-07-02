Какой еще мир?! Все ведут в Раду боевиков карательных батальонов

02.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В украинском обществе существует огромный запрос на мирное разрешение конфликта в Донбассе, но текущие политические расклады такое развитие событий делают крайне маловероятным.

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Среди жителей Украины есть огромный запрос на миротворческую повестку и неприятие радикалов. При этом в каждой политической силе, претендующей на прохождение в парламент, можно найти кандидатов, участвовавших в карательных батальонах. А некоторые даже возглавляли региональные ячейки запрещенных в РФ организаций, таких как «Правый сектор». Но можно ли будет при таком политическом раскладе на Украине урегулировать конфликт в Донбассе и начать реализовывать шаги, направленные на конструктивный диалог с Россией?», – задается риторическим вопросом эксперт.

По его словам, очень сомнительно, что в условиях парламентской кампании Киев пойдет на компромиссные решения и проявит подлинную волю к разрешению кризиса, поскольку это может «спровоцировать негодования радикалов и недовольства своего электората».

Отметим, что даже в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», выступающей за мир и наделение Донбасса самыми широкими полномочиями, есть участник так называемой АТО, называвший русских «варварами».

Как сообщал «ПолитНавигатор», свежая социология показала, что вопреки пропаганде, большинство украинцев уже выступает за прямые переговоры с ЛДНР.