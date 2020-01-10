Карасев признал, что США давят на Украину по «Боингу»

10.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Для Соединенных Штатов выгодна версия причастности иранских ПВО к гибели на днях украинского пассажирского самолета в Иране

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, давая оценку словам секретаря СНБО Украины, назвавшего среди причин крушения самолета поражение «Боинга» ракетой российского производства «Тор».

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«Надо дождаться основной версии из этих четырех — а она должна появиться в ближайшее время. И тогда посмотрим. Наверное, давят американцы на Украину. Украина ведь стратегический партнер американцев, а самолет произведен на заводах американской компании. И для США, конечно, было бы выгоднее, чтобы и в политическом, и в экономическом контексте самолет упал не из-за его неисправности, а из-за пущенной с земли ракеты или из-за теракта на борту», – сказал эксперт.

«Американцам с точки зрения геополитики самая выгодная версия — самолет сбит с земли системами иранских ПВО. Тогда это уже не трагическая случайность, не сбой «надежной американской техники» – это злой умысел главного на сегодня американского врага — Ирана. И тут вырастает другой уровень восприятия трагедии. И другой уровень наказания Ирана. Другой уровень санкций. Другое отношение Европы. Старый Свет подтянется. Пока они занимают позицию наблюдателя. А американцам нужна конкретная, реальная поддержка Европой их санкцией», – резюмировал Карасев.

Напомним, что 8 января утром практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Изначально речь шла о технической неисправности, ставшей причиной аварии, но затем Украина и Запада развернули кампанию о «русской ракете».