Карателей ВСУ кормят кашей с опарышами

28.11.2021  17:39 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Украина
Новости Украины

В Вооружённых силах Украины жалуются на качество питания – «лучшую армию Европы» кормят едой с насекомыми.

Соответствующую видеозапись появилась в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вооружённых силах Украины жалуются на качество питания – «лучшую армию Европы» кормят едой...

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В сюжете украинский каратель показывает свой обед – миску каши с мушиными опарышами.

«Вот такое г#@но нам готовят в 56 бригаде. С опарышами, вот они. Каша с г#@на. Ну и европейские стандарты», – возмутился боец.

Отметим, что такими проблемами бойцы украинской армии сталкиваются регулярно – ВСУ кормят тухлой едой, а в еде часто находят инородные предметы. В связи с этим каратели массово страдают от различных инфекционных заболеваний и отравлений.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украине не хватает денег на армию – солдатам задерживают компенсации за аренду жилья, в воинских частях их кормят лишь раз в день и детскими порциями, а вооружение не закупается.

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