Казахстан участвует в разработках США по уничтожению русского генома – депутат-единоросс

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США реализует давние планы по производству биологического оружия и использования его в целях сохранения своей гегемонии в мире при помощи биолабораторий в Казахстане, Грузии и на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Индии творится ужас, я так понимаю, это какое-то новое качество этого эпидемиологического оружия (коронавирус – прим. ред.), потому что от него гигантская смертность. В него добавили усиление эффекта в виде разных плесеней. Иными словами, идёт процесс ликвидации, по сценарию. Помните, ещё десять лет назад Бил Гейтс говорил, что слишком много народа на планете живёт? Очевидно, что Индия к ним относится.

То, о чём говорили десятки лет американские олигархи, сейчас реализуется. Эта реализация связана со статусом Америки и укреплением однополярного мира. В данном случае, они работают через биологическое оружие, о котором говорил наш Совет Безопасности», – сказал он.

Также политик отметил, что размещение биолабораторий США в Казахстане говорит о том, что Астана не считает себя союзником России.

«Двести американских лабораторий, в том числе размещённых в Казахстане, как бы дружественном, Грузии, Украине. Когда говорят о лжепатриотах, нужно говорить и о лжедружбе, потому что несовместимо наличие у себя объектов, которые убивают миллионы людей. Этот статус у Казахстана тоже есть.

Этот объект убивает миллионы людей и продолжает готовить оружие, а казахская лаборатория как раз и работает по геному не только России, но и Индии, а также по геному по подготовке оружия против Китая.

Эта лаборатория мощнейшая. Не случайно американцы разблокировали золотовалютный резерв Казахстана в обмен на строительство этой лаборатории. Стране разрешили дышать за строительство объекта Министерства обороны США», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что все больше выявляется фактов разработки и производства биологического оружия и средств доставки в казахстанских НИИ, работающих по военно-биологическим программам Пентагона, и в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ), построенной американцами в Алматы за 400 миллионов долларов.