«Каждый сам за себя!» – Еврокомиссия не смогла выработать план выхода из энергетического кризиса

03.11.2021 23:43 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Поскольку Европа давно шла к энергетическому кризису из-за дисбаланса в энергетике, теперь ЕС не в силах выработать единый план выхода из упадка, но Россия готова договариваться.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дисбаланс, возникший в энергетической отрасли Европы, массовое строительство солнечных и ветряных электростанций, не подкреплённое традиционными газовыми резервными мощностями, и одновременное закрытие угольных и атомных электростанций, привели к тому, чему должно было привести. В этот раз сложились объективные дополнительные сложности – холодная весна и зима. В любом случае этот кризис должен был произойти, и к нему шли очень долго. Будут ли сейчас пересматриваться позиции? Еврокомиссия никаких общих действий предпринимать не намерена, кроме общих фраз: «Мы будем думать над возможностью разработки общей политики», но ничего этого нет», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что в ЕС так и не смогли выработать единый план по преодолению энергетического кризиса, поэтому каждая страна будет решать проблему самостоятельно.

«Это означает, что каждая страна ЕС будет искать выход из кризиса собственными силами. Предложения со стороны России звучат. Цена на газ зависит не только от производителей и поставщиков, но и от потребителей. Если европейские государства готовы разрабатывать общие положения, Россия открыта к переговорам», – заключил Марцинкевич.

Напомним, ранее в Москве заявили, что только треть добываемого в России газа идёт на экспорт в другие страны, а цена для российского потребителя зафиксирована на уровне 60 долларов, что в десять раз ниже, чем в Европе.