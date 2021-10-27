Цены на газ в России в десять раз меньше чем в Европе – Завальный

27.10.2021 20:50 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Только треть добываемого в России газа идёт на экспорт в другие страны, а цена для российского потребителя зафиксирована на уровне 60 долларов, что в десять раз ниже, чем в Европе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На внутреннем российском рынке цены на газ регулируются, и последние пять лет цены на газ в стране не росли вообще. Только последний год в юле выросли на 2 процента. Если взять абсолютную стоимость на газ в России, она составляет 60 долларов, в десять раз меньше, чем сегодня торгуется на европейском рынке. При этом в стране используется порядка двух третьей добываемого газа, и только одна треть идёт на экспорт. В энергобалансе природный газ сегодня составляет более 50 процентов, по разным оценкам 55-56 процентов в тепловой генерации», – сказал Завальный.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Берлин будет убеждать Варшаву и Киев в пользе «Северного потока-2».

Кроме того, в Киеве отметили, что нехватка угля и природного газа, а также отключение большинства атомных электростанций привели к тому, что на Украине уже случился энергетический коллапс.