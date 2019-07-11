11.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вандализм, Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

Кернес еще раз вернул Жукова

В Харькове восстановили памятник легендарному советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом в своем блоге сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кернес подчеркнул, что восстановление памятника было его обещанием перед горожанами, которое он выполнил.

«Как и обещал – сегодня вернули на место», – подписал градоначальник фото с восстановленным памятником.

Отметим, что это не первое восстановление памятника Жукову в Харькове. Ранее вандалы уже разрушали бюст.

«ПолитНавигатор» сообщал, что украинские националисты в Харькове снесли памятник маршалу Победы Георгию Жукову возле Дворца спорта.

Также депутаты вернули историческое название проспекту Маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал это решение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть