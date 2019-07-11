Кернес еще раз вернул Жукова

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В Харькове восстановили памятник легендарному советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом в своем блоге сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кернес подчеркнул, что восстановление памятника было его обещанием перед горожанами, которое он выполнил.

«Как и обещал – сегодня вернули на место», – подписал градоначальник фото с восстановленным памятником.

Отметим, что это не первое восстановление памятника Жукову в Харькове. Ранее вандалы уже разрушали бюст.

«ПолитНавигатор» сообщал, что украинские националисты в Харькове снесли памятник маршалу Победы Георгию Жукову возле Дворца спорта.

Также депутаты вернули историческое название проспекту Маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал это решение.