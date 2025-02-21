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Идея с выборами, проведения которых требуют от Киева трамписты – это отравленная пилюля, подброшенная русскими.

Об этом в интервью «Би-би-си» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, оперативник КГБ Путин провёл ещё одну идеальную операцию, когда вбивал клин между США и ЕС, между США и Украиной. Во-первых, Владимир Зеленский – абсолютно легитимный президент, второе – мы не можем провести свободные и честные выборы в условиях военного положения. Это отравленная пилюля, которую подбросили русские, и это лучший способ подорвать стабильность на Украине! Огромная поддержка со стороны США действительно подготовила почву для того, чтобы украинцы победили в этой войне и чтобы, собственно, существовали сейчас. Но американские инвестиции в безопасность Украины были лучшими инвестициями в нацбезопасность США за всю историю, поскольку Украина практически стёрла сухопутные силы РФ, а Россия является реальной угрозой для США», – вещал Яценюк.

Теперь всё выглядит так, что Украина больше не нужна, и можно заключать мир на любых условиях.